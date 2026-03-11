 Aller au contenu principal
RD Congo: une humanitaire française et deux civils tués par une frappe de drone à Goma

information fournie par France 24 11/03/2026 à 22:32

Une employée humanitaire française de l'Unicef a été tuée par une frappe de drone à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, aux mains du M23 depuis janvier 2025. Pour l’heure, il est impossible de déterminer l’origine exacte des frappes de drones. L’AFC/M23 accuse les autorités congolaises. Selon Corneille Naanga, cette attaque avait pour cible des chefs de la rébellion, mais aussi l'ex-président Joseph Kabila, qui possède une maison à 100 mètres de la frappe de drone.

