Dimanche aura lieu le premier tour des élections municipales en France. Un cas de conscience s’impose aux socialistes : le PS peut-il faire des accords avec la France Insoumise après les propos de Jean-Luc Mélenchon sur la prononciation de noms juifs ? De l'autre côté de l'échiquier politique, "l'union des droites" aura-t-elle lieu pour ces municipales ? Roselyne Febvre pose la question à Pablo Pillaud-Vivien de la revue Regards, et à Dominique de Montvalon, éditorialiste politique.
Municipales 2026 : la question des alliances se pose à gauche et à droite
