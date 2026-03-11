Emmanuel Macron déclare à l'issue d'une visioconférence avec ses homologues du G7 vouloir appeler les autres pays à "éviter toutes les mesures de restriction à l'export" du pétrole et de gaz, afin que que "les choses restent fluides et que la coopération soit assurée entre toutes les économies". SONORE
Macron veut "éviter toutes les mesures de restriction à l'export" de pétrole et gaz
