Une fourgonnette force des barrières autour de la Maison Blanche, le conducteur interpellé

Un policier à proximité de la Maison Blanche, à Washington, le 11 mars 2026 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

Une fourgonnette a forcé des barrières de sécurité près de la Maison Blanche, a indiqué à l'AFP la police, qui a arrêté le conducteur du véhicule.

Ce dernier a franchi une barricade à une intersection tout près de la Maison Blanche à l'aube mercredi matin, ont précisé les autorités, soulignant qu'aucun blessé n'avait été signalé.

"Le conducteur a été interpellé et est actuellement interrogé", a fait savoir le Secret Service, qui assure la sécurité des hautes personnalités américaines.

Des équipes de déminage ont inspecté le véhicule et déclaré les lieux sûrs.

Après avoir été brièvement fermées à la circulation, les rues voisines ont été rouvertes.

Washington a été placé sous sécurité renforcée dans le contexte de la guerre entre les Etats-Unis et Israël contre l'Iran.