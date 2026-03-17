Guerre en Iran : la France démunie en cas de nouvelle crise ?

information fournie par Ecorama • 17/03/2026 à 14:00

Alors que le conflit en Iran fait grimper durablement les cours du pétrole et menace de perturber le détroit d’Ormuz, la France pourrait-elle absorber une nouvelle secousse économique ? Entre inflation importée, croissance fragilisée et finances publiques déjà sous tension, l’exécutif cherche des solutions pour protéger les ménages face à la volatilité des prix de l’énergie. Mais avec des marges budgétaires réduites et des taux d’emprunt en hausse, la capacité du gouvernement à amortir un nouveau choc apparaît plus limitée que lors des crises précédentes. Les explications d'Anne de Guigné, éditorialiste au Figaro. Ecorama du 17 mars 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com