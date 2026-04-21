Guerre au Moyen-Orient : les vacanciers auront-ils des avions cet été ?

Le conflit au Moyen-Orient commence à produire des effets concrets sur le transport aérien. Entre tensions autour du détroit d'Ormuz, risques de pénurie de kérosène et hausse des coûts pour les compagnies, le secteur entre dans une zone de turbulences. Plusieurs acteurs évoquent déjà des annulations de vols et une possible hausse des prix des billets. Les vacanciers européens pourraient être directement concernés dans les prochaines semaines. Les explications de Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Echos. Ecorama du 21 avril 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
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