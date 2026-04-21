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Guerre au Moyen-Orient : les vacanciers auront-ils des avions cet été ?

information fournie par Ecorama 21/04/2026 à 14:00

Le conflit au Moyen-Orient commence à produire des effets concrets sur le transport aérien. Entre tensions autour du détroit d'Ormuz, risques de pénurie de kérosène et hausse des coûts pour les compagnies, le secteur entre dans une zone de turbulences. Plusieurs acteurs évoquent déjà des annulations de vols et une possible hausse des prix des billets. Les vacanciers européens pourraient être directement concernés dans les prochaines semaines. Les explications de Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Echos. Ecorama du 21 avril 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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2 commentaires

  • 18:38

    Pas sûr que les vacances soient le problème le plus important du moment. Surtout les horizons lointains en avion. Il est vrai que nous sommes en France, et que les vacances sont plus importantes que tout. D'ailleurs en 1936 quand il a fallu choisir entre les congés payés et finir la ligne Maginot, on a fait le choix. En juin 40, on a payé la facture, au prix fort....

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