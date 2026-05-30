Gabriel Attal présente La France insoumise et le Rassemblement national comme ses "adversaires" à la présidentielle, les qualifiant de "marchands de haine" et "apôtres du déclin", lors de son premier meeting de campagne à Paris. SONORE
Présidentielle: Attal présente LFI et le RN comme ses "adversaires"
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