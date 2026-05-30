Les Maltais se rendent aux urnes pour des élections qui devraient permettre au gouvernement travailliste de remporter un quatrième mandat consécutif, une première dans l'histoire de l'île, malgré les inquiétudes concernant le surdéveloppement et la corruption dans ce petit pays méditerranéen. IMAGES
Législatives à Malte: ouverture des bureaux de vote à La Valette
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