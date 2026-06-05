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Présidentielle au Pérou: la candidate Fujimori arrive à son meeting de clôture de campagne

information fournie par AFP Video 05/06/2026 à 11:21

La candidate à la présidence péruvienne, Keiko Fujimori, arrive à Lima pour son meeting de clôture de sa campagne, à la veille du scrutin du 7 juin. Cette candidate, fille de l'ancien président autocrate Alberto Fujimori, promet une politique de fermeté face à l'insécurité. IMAGES

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