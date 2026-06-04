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En Somalie, des affrontements entre les forces gouvernementales et l'opposition aggravent la crise

information fournie par France 24 04/06/2026 à 22:19

En Somalie, des affrontements ont opposé des militaires obéissant aux ordres du gouvernement, à des milices protégeant un ancien président. Une querelle autour de l’organisation des élections et la prolongation d’un an de l’actuel président Hassan Sheikh Mohamoud.

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