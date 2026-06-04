En Somalie, des affrontements ont opposé des militaires obéissant aux ordres du gouvernement, à des milices protégeant un ancien président. Une querelle autour de l’organisation des élections et la prolongation d’un an de l’actuel président Hassan Sheikh Mohamoud.
En Somalie, des affrontements entre les forces gouvernementales et l'opposition aggravent la crise
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro