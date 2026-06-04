Dimanche, les Arméniens se rendent aux urnes pour des législatives. A quelques jours du scrutin, Info ou Intox se penche sur les campagnes de désinformation venues du Kremlin qui visent l'Arménie et son Premier ministre Nikol Pachinian. Moscou voit d'un mauvais oeil le rapprochement européen d'Erevan.
Législatives en Arménie : vent d'infox venu de Russie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro