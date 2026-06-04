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Législatives en Arménie : vent d'infox venu de Russie

information fournie par France 24 04/06/2026 à 23:01

Dimanche, les Arméniens se rendent aux urnes pour des législatives. A quelques jours du scrutin, Info ou Intox se penche sur les campagnes de désinformation venues du Kremlin qui visent l'Arménie et son Premier ministre Nikol Pachinian. Moscou voit d'un mauvais oeil le rapprochement européen d'Erevan.

Elections legislatives

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1 commentaire

  • 04 juin 23:31

    On voit surtout l'ouragan d'infox en provenance de nos médias officiels.....

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