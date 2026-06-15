Les frontaliers entre la France et la Suisse doivent anticiper le temps de passage au poste frontière de Gaillard, à l'est de Genève, alors que 10 des 17 postes-frontières ont été fermés par les autorités suisses le temps du sommet du G7 à Evian.
G7: à la frontière suisse, "c'est plus que la galère" pour les frontaliers
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