Amélioration sur le front des incendies dans le Var et en Corse

Un hélicoptère Airbus H125 largue de l'eau sur un incendie de forêt à Taradeau, le 20 juillet 2026 dans le Var ( AFP / Thibaud MORITZ )

Les incendies qui se sont déclarés ces derniers jours dans le Var et en Haute-Corse évoluent favorablement après avoir parcouru plusieurs centaines d'hectares de végétation, ont indiqué lundi en fin de journée les autorités locales.

Le feu, qui a parcouru quelque 200 hectares depuis dimanche dans le Var menaçant des habitations, a été "déclaré officiellement fixé à 19H00", a annoncé la préfecture du département qui restera mardi, avec l'Aude, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et le Gard, en risque "très élevé" de feux de forêt.

"Le travail se poursuit et la vigilance reste de mise pour les sapeurs-pompiers toujours mobilisés sur le sinistre", précise la préfecture dans un communiqué.

En Haute-Corse, toujours en vigilance orange canicule mardi comme le Var, les Bouches-du-Rhône, le Gard et l'Hérault, deux incendies, déclenchés par la foudre le 12 juillet dans des zones de montagne isolées, ont été "circonscrits" après avoir parcouru 180 ha dans le secteur de Corte et 352 ha sur la commune d'Albertacce, a annoncé lundi soir la préfecture, précisant qu'une "surveillance active des secteurs sensibles" est maintenue.

Plusieurs sentiers de randonnée ont été impactés par le feu qui a également atteint plusieurs bergeries. Par mesure de précaution, sept bergers et près de 750 têtes de bétail ont été confinés dans des bergeries et sont hors de danger, ajoute un communiqué de la préfecture de Haute-Corse.

Sur l'ensemble de l'arc méditerranéen, les autorités ont multiplié les appels à la vigilance pour toute la semaine, le risque de feu étant accru par un vent sec et chaud, des températures caniculaires et la sécheresse de la végétation.

Lors d'un point presse lundi aux Arcs-sur-Argens, le préfet du Var Simon Babre a estimé que les prochains jours seraient "des journées à risque plus élevé qu'aujourd'hui". Météo-France prévoit "en fin de semaine une période encore plus critique que celle que nous avons connue en ce début de semaine", a-t-il insisté.

Les températures dans le Var, qui étaient les plus élevées de France dimanche, ont encore atteint les 40°C lundi.

"40.000 hectares" brûlés en 2026

Le feu, déclenché à Taradeau, au nord-ouest du golfe de Saint-Tropez, dimanche vers 15H00, a connu des "sautes" importantes pour arriver aux portes de la commune voisine des Arcs-sur-Argens.

Une centaine de maisons directement menacées par les flammes ont été défendues par les sapeurs-pompiers, dont l'un a été légèrement blessé, a précisé la préfecture. L'incendie a provoqué la destruction de quatre maisons et 15 véhicules tandis qu'une dizaine d'habitations ont été plus ou moins impactées.

Des pompiers luttent contre un incendie de forêt à Taradeau, le 20 juillet 2026 dans le Var ( AFP / Thibaud MORITZ )

Quelque 600 personnes sont "sur le terrain dédiées aux feux de forêt", a déclaré le patron des pompiers, Eric Grohin, soulignant qu'"on a quasiment un mois d'avance et encore, on a rarement eu autant de risques dans le département".

Lundi, le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a annoncé qu'"un peu moins de 40.000 hectares" de forêts et de végétation ont été brûlés dans des incendies depuis le début de l'année en France, soit "beaucoup plus que tout ce qui a été brûlé l'année dernière".

Dans les Hautes-Alpes, la préfecture a ordonné l'évacuation en fin de journée d'un petit hameau de onze habitants par précaution, en raison du risque de chutes de pierres, entre les communes de L'Argentière-la-Bessée et de Freissinières, où un feu de forêt dans une zone montagneuse escarpée avait parcouru 50 hectares vers 17H00. Une quarantaine de pompiers et des moyens aériens sont mobilisés, a indiqué la préfecture.