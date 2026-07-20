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Le président gabonais Brice Oligui Nguéma entame une visite d'état de 3 jours en France

information fournie par France 24 20/07/2026 à 22:28

Le président Brice Oligui Nguéma entame une visite d’état de trois jours en France. L'Elysée a sorti le grand jeu pour recevoir le président du Gabon, un pays qui entretient depuis toujours une relation privilégiée avec l’hexagone. Antoine Glaser était notre invité pour décrypter les enjeux de cette visite

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