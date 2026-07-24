On le savait cinéaste virtuose, on le découvre désormais photographe. Le réalisateur sud-coréen Park Chan-wook, récompensé pour "Oldboy ou "Decision to Leave", président du jury du dernier Festival de Cannes, expose pour la première fois ses photos en Europe, aux Rencontres d'Arles. Louise Dupont a eu le droit à une visite privée.
Park Chan-wook aux Rencontres d'Arles : du cinéma à la photo
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