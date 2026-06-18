 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Fed : vers une hausse de taux d’ici la fin de l’année ?

information fournie par Ecorama 18/06/2026 à 14:05

Pour sa première réunion à la tête de la Fed, Kevin Warsh n'a pas modifié les taux directeurs de la banque centrale américaine, mais ses prises de parole étaient très attendues par les marchés. Entre inflation persistante, pression politique de Donald Trump, divisions au sein de la Fed et volonté de moins téléguider les investisseurs, le nouveau président de la banque centrale américaine a-t-il préparé le terrain à une hausse des taux d'ici la fin de l'année ? L'analyse de John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement et associé de la banque Cité Gestion. Ecorama du 18 juin 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Banques centrales
FED

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

Vidéos les + vues

1

Déficit commercial européen: "La Chine, c'est Voldemort"

information fournie par France 24 07:45
2

Cash & Curious : Japon, enfin le grand réveil boursier ?

information fournie par Boursorama 08:34
3

Moscou: de la fumée s'élève au-dessus d'une raffinerie après une attaque ukrainienne

information fournie par AFP Video 11:36
4

Otan: Hegseth salue les progrès des alliés sur les dépenses de défense

information fournie par AFP Video 11:34
1
5

Top 5 IA du 17/06/2026

information fournie par Libertify 05:00
6

Les pompiers combattent l'incendie d'un entrepôt près de Paris, pas de victime

information fournie par AFP Video 17 juin
7

G7: Macron dit avoir "toujours eu confiance" en Trump

information fournie par AFP Video 17 juin
8

G7: "remobilisation" "extrêmement importante" pour faire pression sur Moscou (Macron)

information fournie par AFP Video 17 juin
1
1

Avant le G7, Macron organise une visioconférence sur la coopération économique

information fournie par AFP Video 11 juin
2

Ingérences: la France "a réagi", sur l'opération qui a visé LFI (Manuel Bompard)

information fournie par AFP Video 11 juin
3

Un sac à main en cuir de Tyrannosaure mis aux enchères à Paris

information fournie par AFP Video 11 juin
1
4

Échec pour la vente aux enchères du premier sac en cuir provenant de cellules de T-Rex

information fournie par AFP 11 juin
1
5

Aux Canaries, le pape salue "la dignité" des migrants

information fournie par AFP Video 11 juin
5
6

Appels à la démission: Lecornu redit sa "confiance" dans l'action de Darmanin

information fournie par AFP Video 11 juin
2
7

Ingérences: Lecornu évoque des "menaces lourdes" sur la présidentielle

information fournie par AFP 11 juin
9
8

Iran: Trump annule des frappes, assure qu'un "très bon accord" a été trouvé

information fournie par AFP 12 juin
26
1

Cannes: "C'est énorme", réagit Cristian Mungiu après sa deuxième Palme d'or pour "Fjord"

information fournie par AFP Video 24 mai
3
2

Omar et Mounir, en mission contre les violences conjugales

information fournie par France 24 24 mai
3

Une stratégie d’investissement à la portée de tous : LA DIVERSIFICATION !

information fournie par Amundi 21 mai
4

Bourse : l’IA plus forte que le conflit au Moyen-Orient ?

information fournie par Boursorama 21 mai
5

La Monnaie de Paris lance le Marianne-or, une monnaie d'investissement en or pur

information fournie par AFP 26 mai
14
6

Le prix de l’essence ne va pas baisser rapidement, même en cas d’accord entre les USA et l’Iran

information fournie par Ecorama 26 mai
7

Jean-Pierre Petit : "La plus mauvaise nouvelle pour les marchés, c'est l'effarante médiocrité de la politique européenne et française"

information fournie par Ecorama 26 mai
12
8

Top 5 IA du 26/05/2026

information fournie par Libertify 27 mai

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank