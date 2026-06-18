Fed : vers une hausse de taux d’ici la fin de l’année ?

information fournie par Ecorama • 18/06/2026 à 14:05

Pour sa première réunion à la tête de la Fed, Kevin Warsh n'a pas modifié les taux directeurs de la banque centrale américaine, mais ses prises de parole étaient très attendues par les marchés. Entre inflation persistante, pression politique de Donald Trump, divisions au sein de la Fed et volonté de moins téléguider les investisseurs, le nouveau président de la banque centrale américaine a-t-il préparé le terrain à une hausse des taux d'ici la fin de l'année ? L'analyse de John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement et associé de la banque Cité Gestion. Ecorama du 18 juin 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.