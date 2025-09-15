La note de la dette publique tricolore vient d'être rétrogradée par Fitch de AA- à A+. Une sanction attendue, mais aux conséquences encore floues pour les épargnants, les emprunteurs et les investisseurs. Décryptage des effets concrets de cette décision avec Charles Sannat, fondateur du site insolentiae. Ecorama du 15 septembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Epargne, crédit, actions, banques : ce que la dégradation de la note de la France va vous coûter !
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
