Le magnat de la tech américain Elon Musk est "vraiment un génie" pour avoir déployé des milliers de satellites en orbite, a déclaré mercredi le président Vladimir Poutine, alors que Moscou cherche à développer son propre réseau d'internet par satellite.
"Elon Musk est vraiment un génie", lance Vladimir Poutine
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