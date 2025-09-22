 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Didier Cahen : "Plus on tarde à remettre de l'ordre dans nos finances plus la crise sera forte !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 22/09/2025 à 14:05

Alors que le dollar recule et que l’euro semble regagner du terrain, Didier Cahen, docteur en sciences économiques publie "L'Euro en danger" (Odile Jacob). La monnaie unique a-t-elle vraiment trahi ses promesses ? Entre divergences économiques, dettes explosives et politiques monétaires jugées trop laxistes, l’avenir de l’euro interroge : simple turbulence passagère ou risque existentiel pour la zone euro ? Ecorama du 22 septembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

BCE

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

L'offre BoursoBank