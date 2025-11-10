Images d'arbres déracinés et de poteaux renversés bloquant les rues de Manille, aux Philippines alors que le "super-typhon" Fung-wong a frappé de plein fouet la côte est du pays
Philippines: des arbres déracinés à Manille après le passage du super-typhon Fung-wong
