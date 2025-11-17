Le marché du logement neuf en France est au point mort : au 3ᵉ trimestre 2025, moins de 10 000 logements ont été mis en vente, un niveau « jamais vu depuis 2008 ». Peut-on parler de crise du logement, quelles explications lui donner? Eléments de réponses avec Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Ecorama du 14 novembre 2025 enregistré depuis la Paris Investor Week, présenté par Aude Kersulec sur Boursorama.com
Immobilier : pourquoi le secteur cale
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
