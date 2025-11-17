 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Immobilier : pourquoi le secteur cale

information fournie par Ecorama 17/11/2025 à 11:10

Le marché du logement neuf en France est au point mort : au 3ᵉ trimestre 2025, moins de 10 000 logements ont été mis en vente, un niveau « jamais vu depuis 2008 ». Peut-on parler de crise du logement, quelles explications lui donner? Eléments de réponses avec Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Ecorama du 14 novembre 2025 enregistré depuis la Paris Investor Week, présenté par Aude Kersulec sur Boursorama.com

Paris Investor Week

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

Vidéos les + vues

1

Affaire Epstein: Trump contre-attaque et rompt avec une alliée emblématique

information fournie par AFP 15 nov.
9
2

L'Equateur se prononce contre le retour des bases militaires étrangères, selon des résultats partiels

information fournie par AFP 06:03
3

La mère de Camilo Castro dit son émotion après la libération de son fils

information fournie par AFP Video 16 nov.
4

Equateur: Le Président Noboa vote lors d'un référendum

information fournie par AFP Video 16 nov.
5

À Quito les Équatoriens votent sur les bases étrangères et les réformes constitutionnelles

information fournie par AFP Video 16 nov.
6

Le président Chilien Gabriel Boric vote à l'élection présidentielle

information fournie par AFP Video 16 nov.
7

Elections au Chili: Ouverture des bureaux de vote

information fournie par AFP Video 16 nov.
8

L'Essentiel politique : "les maires restent les élus préférés des Français"

information fournie par France 24 00:46
1

Philippines: des arbres déracinés à Manille après le passage du super-typhon Fung-wong

information fournie par AFP Video 10 nov.
2

Inde: le bilan de l'explosion d'une voiture à New Delhi passe à 12 morts

information fournie par AFP 12 nov.
3

Les extraterrestres de passage dans notre système solaire ? Ce que l'on sait sur la comète 3i Atlas

information fournie par France 24 11 nov.
4

Macron veut "sonner le tocsin" sur les risques des réseaux sociaux

information fournie par AFP Video 12 nov.
1
5

Mercosur: l'accord "recueillera un non très ferme de la France" (Genevard)

information fournie par AFP Video 12 nov.
1
6

Irak: le Premier ministre sortant revendique la victoire aux législatives

information fournie par AFP 12 nov.
7

L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal gracié et transféré en Allemagne

information fournie par AFP 12 nov.
13
8

PER individuel : comment ça marche, avantages, inconvénients

information fournie par Tout sur mes finances  13 nov.
1
1

Top 5 IA du 22/10/2025

information fournie par Libertify 23 oct.
2

Top 5 IA du 23/10/2025

information fournie par Libertify 24 oct.
3

A la peine, les viticulteurs californiens abandonnent leurs vignes

information fournie par AFP Video 19 oct.
3
4

Côte d'Ivoire: vote dans le calme mais sans grand engouement pour la présidentielle

information fournie par AFP 25 oct.
5

Top 5 IA du 28/10/2025

information fournie par Libertify 29 oct.
6

Amir Reza-Tofighi (président de la CPME) : "Le coût du compromis politique met en danger nos entreprises !"

information fournie par Ecorama 28 oct.
7

Le lundi, c'est private equity : pourquoi investir dans la tech et non pas les entreprises traditionnelles ?

information fournie par Boursorama 27 oct.
8

Top 5 IA du 27/10/2025

information fournie par Libertify 28 oct.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank