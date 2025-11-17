Estelle Castres est l'invitée de la Grande Interview. La directrice France de BlackRock vient nous parler de la démocratisation des ETF. Leur attrait est particulièrement fort chez les plus jeunes investisseurs. Ecorama du 14 novembre 2025 enregistré depuis la Paris Investor Week, présenté par Aude Kersulec sur Boursorama.com
Cette nouvelle génération qui propulse les ETF
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
