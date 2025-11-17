À la Une de la presse ce lundi 17 novembre, la santé très moribonde des cinémas français et américains, "Hollywood est sur le point de se désintégrer", selon certains observateurs. La gauche française réunie en ordre très dispersé pour tenter de trouver un candidat pour 2027. Enfin, le bilan de la saison de tennis chez les messieurs, avec l'ultra-domination d'un monstre à deux têtes : Jannick Sinner et Carlos Alcaraz.
Cinéma en crise : "Hollywood touche le fond"
