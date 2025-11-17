Le président équatorien Daniel Noboa se rend dans un bureau de vote du quartier Nueva Prosperina, au nord-ouest de Guayaquil, pour accompagner son épouse, Lavinia Valbonesi, qui vient voter lors du référendum constitutionnel crucial. Le couple présidentiel est escorté par un important dispositif de sécurité composé de membres des forces armées équatoriennes et de la police nationale, soulignant les mesures strictes mises en œuvre dans le cadre du « conflit armé interne » déclaré contre le crime organisé. IMAGES
Equateur: Important dispositif de sécurité déployé à Guayaquil pour le président et son épouse
