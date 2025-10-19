Depuis plus d'un siècle, les viticulteurs de Lodi fournissent une large partie des raisins utilisés pour produire le vin de Californie. Mais ces temps-ci, la petite ville est en crise: de plus en plus d'exploitants abandonnent leurs vignobles.
A la peine, les viticulteurs californiens abandonnent leurs vignes
