Chili: La principale candidate de gauche, Jeannette Jara, vote lors des élections générales

La principale candidate de gauche du Chili, Jeannette Jara, vote lors des élections générales du pays, dominées par la montée de la criminalité et de l'immigration. Pour la première fois depuis la fin de la dictature d'Augusto Pinochet en 1990, la droite radicale pourrait revenir au pouvoir. IMAGES
