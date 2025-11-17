La communiste modérée et ancienne ministre chilienne du Travail, Jeannette Jara, salue ses partisans à Santiago alors qu'elle est en tête des résultats provisoires avec 53% des bulletins dépouillés, suivie du candidat d'extrême droite José Antonio Kast dans la course présidentielle. Sauf retournement de dernière minute, les deux candidats devraient se retrouver au second tour, le 14 décembre. IMAGES
Chili: la candidate Jeannette Jara salue ses partisans à Santiago après le vote
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro