Alors que l’exécutif organisera mi-novembre un sommet Choose France dédié aux entreprises hexagonales, le climat économique s’assombrit. Entre hausse de la fiscalité sur les bénéfices, incertitudes politiques post-dissolution, et critiques sur la compétitivité, les signaux d’alerte se multiplient. Fermetures d’usines en hausse, chute des projets internationaux, investissements fragiles… Malgré une croissance surprise au 3e trimestre, les inquiétudes persistent. Décryptage avec Denis Ferrand, directeur général de Rexecode, des paradoxes d’une politique pro-business mise à mal par une "foire fiscale" dénoncée par les milieux économiques.
Denis Ferrand (DG de Rexecode) : "Il est faux de dire que les 1% des plus riches paient moins d'impôts proportionnellement !"
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
