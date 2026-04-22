De combien le CAC40 pourrait replonger si la guerre en Iran reprenait ?

Malgré un cessez-le-feu fragile et des tensions toujours vives, les marchés financiers restent relativement sereins. Les investisseurs semblent davantage focalisés sur les résultats d’entreprises que sur les risques géopolitiques. Mais en cas de reprise des hostilités ou de perturbation durable du détroit d’Ormuz, quelles pourraient être les conséquences pour les marchés, et notamment pour le CAC 40 ? L’analyse de Jean-François Robin, directeur de la recherche chez Natixis. Ecorama du 22 avril 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
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