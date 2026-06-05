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Tunisie: une migrante menacée de viol collectif sur les réseaux sur les réseaux

information fournie par France 24 05/06/2026 à 22:27

En Tunisie, la diffusion sur les réseaux sociaux d'une femme migrante tunisienne subsaharienne, dénudée de force devant sa famille et menacée de viol collectif par des Tunisiens a suscité l'indignation sur les réseaux sociaux. La vidéo n'a pas été encore authentifiée ou commentée par les autorités mais un journaliste tunisien a réussi à localiser l'un des agresseurs.

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