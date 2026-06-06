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Alexander Zverev s'offre une quatrième finale de Grand Chelem à Roland-Garros

information fournie par France 24 06/06/2026 à 11:09

En battant le Tchèque Jakub Mensik en quatre sets (7-5, 6-2, 3-6, 6-3), Alexander Zverev s'est qualifié pour sa deuxième finale de Roland-Garros. L'Allemand pourrait remporter le premier titre en Grand Chelem de sa carrière, après trois finales perdues.

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