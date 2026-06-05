Le Festival Gnaoua et Musiques du Monde d'Essaouira revient pour sa 27e édition. Depuis près de trois décennies, cet événement est devenu l'un des plus importants rendez-vous culturels du continent africain. Entre transmission d'un patrimoine inscrit à l'UNESCO, dialogue des cultures et création artistique, le festival accueille chaque année des artistes venus du monde entier. Fatimata Wane reçoit Neila Tazi, entrepreneuse culturelle et productrice du Festival Gnaoua, pour évoquer les enjeux de cette nouvelle édition, l'héritage africain de la culture gnaoua et la place des industries culturelles dans le développement du continent.
Maroc : comment le Festival Gnaoua est devenu une vitrine culturelle de l'Afrique ?
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro