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Maroc : comment le Festival Gnaoua est devenu une vitrine culturelle de l'Afrique ?

information fournie par France 24 05/06/2026 à 22:15

Le Festival Gnaoua et Musiques du Monde d'Essaouira revient pour sa 27e édition. Depuis près de trois décennies, cet événement est devenu l'un des plus importants rendez-vous culturels du continent africain. Entre transmission d'un patrimoine inscrit à l'UNESCO, dialogue des cultures et création artistique, le festival accueille chaque année des artistes venus du monde entier. Fatimata Wane reçoit Neila Tazi, entrepreneuse culturelle et productrice du Festival Gnaoua, pour évoquer les enjeux de cette nouvelle édition, l'héritage africain de la culture gnaoua et la place des industries culturelles dans le développement du continent.

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