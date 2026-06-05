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Arrivée d'El Niño : sommes-nous condamnés à subir ?

information fournie par France 24 05/06/2026 à 23:29

Les spécialistes lui prédisent déjà une puissance colossale. Le phénomène climatique El Niño, qui est censé se déclencher cet été, est de plus en plus redouté. Il pourrait causer cyclones, sécheresses et chaleurs intenses. Si bien que l’ONU a tiré la sonnette d’alarme cette semaine. Elle met en garde contre les conséquences climatiques, environnementales mais aussi économiques et sociales. On en parle avec la climatologue Françoise Vimeux.

Environnement

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