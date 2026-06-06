Le pape Léon XIV est accueilli au Palais royal d'Espagne, à Madrid, par le roi Felipe VI et la reine Letizia, avant de prononcer le premier discours de sa visite d'État d'une semaine en Espagne. IMAGES
Le pape Léon XIV reçu au Palais royal de Madrid
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