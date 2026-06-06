Les habitants de Fleurance se disent "anéantis" et "en colère" suite à la confirmation que le corps retrouvé jeudi soir dans le Gers est bien celui de Lyhanna, 11 ans, disparue depuis le 29 mai, et alors que l'exécutif a déploré vendredi des dysfonctionnements dans le traitement des plaintes visant le principal suspect, conduisant Gérald Darmanin à présenter ses "excuses au nom de la Justice".
Les habitants de Fleurance "anéantis" et "en colère"
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