Les ministres de l'Economie et des Comptes publics, Roland Lescure et David Amiel, arrivent pour un "conseil exceptionnel des entreprises" à Bercy, en présence des représentants des organisations patronales et des fédérations de commerçants. IMAGES
Conseil exceptionnel des entreprises: images du tour de table à Bercy
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