Depuis la manifestation du 17 octobre à Paris, des clichés montrant un couple de personnes âgées en sous-vêtements, prétendument dépouillé par des manifestants, cumulent des millions de vues sur les réseaux sociaux. Relayées par des comptes proches de l’extrême droite, ces photos présentent pourtant toutes les anomalies caractéristiques d’une génération par intelligence artificielle. Et pour l'instant, les autorités n'ont aucune trace de cette prétendue agression.
17 octobre : un couple d'octogénaires agressé et dépouillé à Paris ?
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