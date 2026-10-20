De nombreux couvre-feux ont été instaurés dans plusieurs grandes villes notamment à Paris, Lyon, Nice ou encore Lille, ainsi que des interdictions de manifester. Pour l'instant, il n'est pas question de déclencher l'état d'urgence. Les pouvoirs publics disposent de plusieurs outils pour tenter de mettre fin aux violences.
Couvre-feux, armée, état d'urgence : que peut faire l'État ?
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro