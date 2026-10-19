Le Programme alimentaire mondial (PAM) annonce devoir réduire, faute de moyens, ses opérations humanitaires à Gaza, tout en appelant le monde à ne pas "détourner le regard" du territoire dévasté par la guerre.
Gaza: faute de moyens, le PAM contraint de réduire son aide humanitaire
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