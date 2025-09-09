Après la chute de François Bayrou, Emmanuel Macron s’apprête à nommer un nouveau Premier ministre. Parmi les dossiers brûlants qui l'attendent figure la taxation des plus fortunés : comment augmenter leur contribution sans provoquer un exode fiscal ? La “taxe Zucman” proposée par le PS, centrée sur les patrimoines de plus de 100 millions d’euros, promet 15 milliards de recettes… mais inquiète par ses effets potentiels. Risques et alternatives pour faire contribuer davantage les ultra-riches avec Marc Vignaud, journaliste à L'Opinion. Ecorama du 9 septembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Comment taxer les plus fortunés sans les faire fuir ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro