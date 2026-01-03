Les autorités suisses annoncent l'ouverture d'une instruction pénale contre les deux gérants français du bar ravagé la nuit du nouvel an par un incendie dans la station de ski de Crans-Montana, ayant fait 40 morts et 119 blessés.
Incendie en Suisse: ouverture d'une instruction pénale contre les gérants français du bar
