 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

CAN 2025 : favori pour le titre, le Sénégal lance les 8es de finale

information fournie par France 24 03/01/2026 à 16:43

Les Lions de la Teranga affrontent le Soudan, qualifié in extremis parmi les meilleurs troisièmes de son groupe. Grands favoris pour le titre, les hommes de Pape Thiaw annoncent tout de même un match difficile, et le début "d'une autre compétition". Toujours au Maroc, après le Sénégal et le Soudan, ce sera au tour du Mali et de la Tunisie de s'affronter pour rejoindre les quarts de finale. Un duel entre les Aigles du Mali et les Aigles de Carthage.

Sport

Vidéos les + vues

1

Gaza: la star hollywoodienne Angelina Jolie au point passage de Rafah, en Egypte

information fournie par AFP Video 02 janv.
1
2

Entre fan zone et vente de maillots, l'effervescence de la CAN à Paris

information fournie par AFP Video 02 janv.
3

Top 5 IA du 02/01/2026

information fournie par Libertify 05:00
4

À Toulouse, des agriculteurs manifestent contre les abattages de bovins

information fournie par AFP Video 17:43
1
5

Suisse: une quarantaine de morts dans l'incendie d'un bar à Crans-Montana

information fournie par AFP Video 02 janv.
6

Naturalisation de George Clooney: réactions dans les rues de Paris

information fournie par AFP Video 02 janv.
9
7

Suisse: les cloches sonnent à la cathédrale de Sion en hommage aux victimes de l'incendie

information fournie par AFP Video 02 janv.
8

Boston: baignade en eaux glaciales pour le Nouvel An

information fournie par AFP Video 02 janv.
1

Train : l’ouverture à la concurrence a-t-elle fait baisser les prix ?

information fournie par Ecorama 30 déc. 2025
1
2

Ce qui pourrait faire bouger les marchés en 2026

information fournie par Boursorama 29 déc. 2025
3

Les agriculteurs polonais bloquent des autoroutes pour protester contre l'accord du Mercosur

information fournie par AFP Video 30 déc. 2025
1
4

Turquie: le simit, vedette des rues et marqueur de la flambée des prix

information fournie par AFP Video 29 déc. 2025
5

Dans les rues de Moscou, les opinions sur les perspectives de paix sont partagées

information fournie par AFP Video 29 déc. 2025
6

La Chine lance des manoeuvres militaires simulant un blocus des ports de Taïwan

information fournie par AFP Video 29 déc. 2025
7

TotalEnergies et la CAN : Xuman dénonce un sponsoring fossile

information fournie par France 24 27 déc. 2025
8

Achraf Hakimi va rejouer avec le Maroc contre la Zambie

information fournie par France 24 29 déc. 2025
1

Top 5 IA du 08/12/2025

information fournie par Libertify 09 déc. 2025
1
2

Patrick Artus : "Il y a tous les signes d'une bulle boursière !"

information fournie par Ecorama 17 déc. 2025
1
3

Ouigo de moins en moins low-cost, surtaxe des résidences secondaires et jouets dangereux en ligne

information fournie par BoursoBank Clients 20 déc. 2025
4

Pourquoi la Chine achète la planète pour dominer le monde !

information fournie par Ecorama 30 déc. 2025
2
5

Ce qui pourrait faire bouger les marchés en 2026

information fournie par Boursorama 29 déc. 2025
6

Les agriculteurs polonais bloquent des autoroutes pour protester contre l'accord du Mercosur

information fournie par AFP Video 30 déc. 2025
1
7

Budget de la Sécu: l'Assemblée rétablit la suspension de la réforme des retraites, nouveau vote décisif mardi

information fournie par AFP 06 déc. 2025
65
8

Cuivre : 30 % de hausse en 2025, encore du potentiel ?

information fournie par Boursorama 11 déc. 2025
2

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank