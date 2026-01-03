CAN 2025 : favori pour le titre, le Sénégal lance les 8es de finale

information fournie par France 24 • 03/01/2026 à 16:43

Les Lions de la Teranga affrontent le Soudan, qualifié in extremis parmi les meilleurs troisièmes de son groupe. Grands favoris pour le titre, les hommes de Pape Thiaw annoncent tout de même un match difficile, et le début "d'une autre compétition". Toujours au Maroc, après le Sénégal et le Soudan, ce sera au tour du Mali et de la Tunisie de s'affronter pour rejoindre les quarts de finale. Un duel entre les Aigles du Mali et les Aigles de Carthage.