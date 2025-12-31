 Aller au contenu principal
2026, l’année des 3 R !

information fournie par Ecorama 31/12/2025 à 09:10

Résilience, Repricing et Réallocation : trois dynamiques qui pourraient définir l'année 2026 sur les marchés. Alors que l'économie mondiale résiste aux chocs, que le coût du capital se redessine et que les flux d'investissement se déplacent vers de nouvelles régions et secteurs, les investisseurs doivent repenser leurs arbitrages pour éviter les erreurs coûteuses d'allocation. L'analyse de John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement et associé de la banque Cité Gestion. Ecorama du 31 décembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.

