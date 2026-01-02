Le Lieutenant-Colonel Frédéric Harrault revient sur l'incendie d'un bar de Crans-Montana, l'aide aux victimes et l'enquête en cours.
Crans-Montana : "Les 48 premières heures sont essentielles pour les grands brûlés"
