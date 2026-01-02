Après la fin des phases de poules, seize équipes s’apprêtent à s’affronter en huitièmes de finale. Le Sénégal et le Maroc, grands favoris, héritent d’un tableau plus favorable. On attend des chocs dont RD Congo-Algérie et Côte d'Ivoire-Burkina Faso.
CAN 2025 de beaux chocs en perspective pour les huitièmes de finale
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro