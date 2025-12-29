Le capitaine de l'équipe du Maroc va faire son grand retour pour le dernier match de la phase de groupes contre la Zambie, lundi soir à Rabat. Achraf Hakimi était absent des terrains depuis début novembre à cause d'une blessure à la cheville.
Achraf Hakimi va rejouer avec le Maroc contre la Zambie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro