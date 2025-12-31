Depuis plusieurs années, un tournant discret mais déterminant s'opère : les institutions ne s'intéressent plus uniquement à la valeur du patrimoine, mais à la manière dont il est structuré, mobilisé ou transmis. La fiscalité des hauts patrimoines pourrait-elle réellement se durcir ? Et surtout, pourquoi maintenant ? Réponse avec Maître Jérôme Barré, avocat associé chez Yards. Ecorama du 31 décembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.
Patrimoine des plus riches : pourquoi la fiscalité pourrait encore se durcir
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro