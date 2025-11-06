L’euphorie autour des valeurs technologiques et de l’intelligence artificielle touche-t-elle à sa fin ? Alors que les indices boursiers tutoient des sommets, plusieurs poids lourds de Wall Street – Goldman Sachs, Morgan Stanley, et même Michael Burry, le célèbre investisseur du "Big Short", tirent la sonnette d’alarme. Valorisations excessives, essoufflement de l’enthousiasme malgré des résultats spectaculaires, et prévisions de corrections allant jusqu’à 20 % : sommes-nous à l’aube d’un nouveau cycle ou au bord d’une bulle façon années 2000 ? L'analyse de John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement et associé de la banque Cité Gestion. Ecorama du 6 novembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Ces banques américaines qui redoutent une violente correction des marchés boursiers !
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro