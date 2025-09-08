L’économie américaine encaisse un nouveau coup dur : les créations d’emplois en août sont bien en dessous des attentes. Un ralentissement qui s’installe, puisque sur les quatre derniers mois, la moyenne ne dépasse pas 20 000 emplois mensuels, et l’industrie, elle, enregistre des pertes nettes. Faut-il y voir un revers pour la politique économique de Donald Trump ? Entre incertitudes stratégiques, gel des embauches et pressions sur la Fed pour relancer la machine, décryptage avec Véronique Riches-Flores, économiste et présidente de RF Research. Ecorama du 8 septembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Ce gros revers pour la politique économique de Trump !
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
