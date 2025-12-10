"Ma mère a tout fait pour être ici et elle est en route. Sa priorité était de rester au Venezuela et d'être sûre de pouvoir revenir", a déclaré mercredi Ana Corina Sosa Machado, fille de la lauréate du prix Nobel de la paix Maria Corina Machado. En l'absence de sa mère, le prix Nobel lui a été remis.
La priorité de Machado est de "s'assurer qu'elle pourra retourner" au Venezuela, dit sa fille
